Украинским беженцам в Словакии будет предоставлена новая материальная помощь от УВКБ ООН. Выплаты будут направлены на поддержку особо уязвимых категорий граждан.
Об этом сообщается на сайте организации . Помощь, организованная УВКБ ООН и ЮНИСЕФ, предназначена для ищущих убежища и лиц без гражданства.
Выплаты получат граждане, относящиеся к особо уязвимым категориям:
- прибыли в Словакию после 1 января 2024 года, не имеют постоянной работы или дохода, или их доход ниже прожиточного минимума (268 евро в месяц);
- не получают поддержки от Словацкого управления труда, социальных дел и семьи;
- относятся к таким категориям: одинокие родители, лица, которые ухаживают за двумя и более детьми, семьи с тремя и более детьми, семьи с ребенком до трех лет, семьи с ребенком с инвалидностью, граждане старше 60 лет, лица с серьезными заболеваниями.
Для оформления помощи украинские граждане должны предоставить пакет документов, среди которых:
- документы об инвалидности;
- медицинские справки;
- письмо об отказе в помощи от Úrad práce;
- дополнительная оценка уязвимости от специалистов УВКБ ООН для пожилых людей, инвалидов без детей и лиц с тяжелыми заболеваниями.
Также необходимо иметь при себе:
- удостоверение личности;
- номер регистрации;
- словацкий номер телефона;
- банковские реквизиты
Записаться на собеседование можно, позвонив по телефону:
- по бесплатной линии: 0800 22 12 30 (звонки со словацкого телефонного номера);
- по бесплатному стационарному номеру: +421 2 22 11 56 50.
После записи заявитель получит уведомление с датой и местом собеседования. Решение о предоставлении помощи будет принято в течение четырех недель после собеседования. Деньги перечислят на банковские счета или через Western Union.
Размер помощи будет определяться индивидуально с учетом количества членов семьи, возраста и категории уязвимости.
Актуальную информацию можно отслеживать в Telegram-канале УВКБ ООН в Словакии.
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