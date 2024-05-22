Украинским беженцам в Словакии будет предоставлена ​​новая материальная помощь от УВКБ ООН. Выплаты будут направлены на поддержку особо уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщается на сайте организации . Помощь, организованная УВКБ ООН и ЮНИСЕФ, предназначена для ищущих убежища и лиц без гражданства.

Выплаты получат граждане, относящиеся к особо уязвимым категориям:

прибыли в Словакию после 1 января 2024 года, не имеют постоянной работы или дохода, или их доход ниже прожиточного минимума (268 евро в месяц);

не получают поддержки от Словацкого управления труда, социальных дел и семьи;

относятся к таким категориям: одинокие родители, лица, которые ухаживают за двумя и более детьми, семьи с тремя и более детьми, семьи с ребенком до трех лет, семьи с ребенком с инвалидностью, граждане старше 60 лет, лица с серьезными заболеваниями.

Для оформления помощи украинские граждане должны предоставить пакет документов, среди которых:

документы об инвалидности;

медицинские справки;

письмо об отказе в помощи от Úrad práce;

дополнительная оценка уязвимости от специалистов УВКБ ООН для пожилых людей, инвалидов без детей и лиц с тяжелыми заболеваниями.

Также необходимо иметь при себе:

удостоверение личности;

номер регистрации;

словацкий номер телефона;

банковские реквизиты

Записаться на собеседование можно, позвонив по телефону:

по бесплатной линии: 0800 22 12 30 (звонки со словацкого телефонного номера);

по бесплатному стационарному номеру: +421 2 22 11 56 50.

После записи заявитель получит уведомление с датой и местом собеседования. Решение о предоставлении помощи будет принято в течение четырех недель после собеседования. Деньги перечислят на банковские счета или через Western Union.

Размер помощи будет определяться индивидуально с учетом количества членов семьи, возраста и категории уязвимости.

Актуальную информацию можно отслеживать в Telegram-канале УВКБ ООН в Словакии.

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