Деяким українцям виплатять разову грошову виплату до Дня Незалежності у розмірі від 450 до 3100 гривень.

На День Незалежності деякі категорії громадян мають право на одноразову грошову допомогу від 450 до 3100 гривень, зокрема це стосується ветеранів війни та інших осіб. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Грошова допомога у розмірі 450 гривень призначена для:

учасників війни;

колишніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання;

осіб, які були насильно вивезені на примусові роботи;

дітей партизанів;

підпільників та інших, хто боровся з націонал-соціалістським режимом в тилу ворога.

Грошова допомога у розмірі 650 гривень надається:

членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, чий статус визначено відповідно до законодавства про статус ветеранів війни та їх соціальний захист;

вдовам померлих ветеранів, які мали інвалідність внаслідок війни;

вдовам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво або інші причини, які не вступали у повторний шлюб.

Грошова допомога на суму 1 000 гривень надається таким категоріям осіб:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (на момент ув'язнення) ув'язнені в концентраційних таборах, гетто та інших місцях примусового тримання, а також діти, які народилися там.

Максимальну виплату в розмірі 3 100 гривень отримають такі особи:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

колишні малолітні (на момент ув'язнення не було 14 років) ув'язнені в концентраційних таборах, гетто та інших місцях примусового тримання;

особи, визнані інвалідами через загальні захворювання, трудове каліцтво та інші причини.

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