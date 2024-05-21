Приготувати той самий пишний омлет можно всього з двох інгредієнтів і при цьому без зайвого клопоту.

Пухкий омлет це не тільки смачно, а й неймовірно апетитно.

Крім того, яйця на сніданок здатні не тільки наповнити організм енергією і силами, а й корисними речовинами.

Також слід мати на увазі, що, люди, які вживають яйця на сніданок, більш схильні до втрати ваги у порівнянні з тими, що зранку смакує випічкою.

Рецептом пухкого омлету на сніданок, смачного і дієтичного поділилася блогерка і дієтолог Вікторія.

Інгредієнти потрібні такі: яйця – 3 шт, молоко 2,5% - 125 г.

Також, за бажанням, можна додати сіль і спеції.

Хід приготування пишного омлету на сніданок наступний: збовтуємо виделкою яйця, вливаємо молоко, додаємо сіль, спеції за бажанням, перемішуємо.

Виливаємо омлет у форму для випікання. У сковороду або у каструлю з товстим одном вливаємо воду, доводимо до кипіння.

Як приготувати пишний омлет.

Ставимо форму з омлетом, накриваємо кришкою і готуємо омлет на водяній бані при інтенсивному кипінні 15 хв.

«Найніжніший омлет готовий. Проводимо лопаткою по краю та перевертаємо на тарілку. Подаємо з помідорами, зеленню та насолоджуємось», - зазначила дієтолог.

Як приготувати пишний омлет.

Зазначимо, щоб омлет не набридав, його можна урізноманітнити різними начинками.

Наприклад, додати моцарелу, помідори і базилік. Або сир фета, авокадо і шпинат.

Також омлет буде дуже смачним з лососем, солодким перцем, печерицями.

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