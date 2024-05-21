Пышный омлет это не только вкусно, но и невероятно аппетитно.
Кроме того, яйца на завтрак способны не только наполнить организм энергией и силами, но и полезными веществами.
Также следует иметь в виду, что люди, которые употребляют яйца на завтрак, более склонны к потере веса по сравнению с теми, что утром угощается выпечкой.
Рецептом пышного омлета на завтрак, вкусного и диетического, поделилась блоггер и диетолог Виктория.
Ингредиенты нужны: яйца – 3 шт, молоко 2,5% - 125 г.
Также, по желанию, можно добавить соль и специи.
Ход приготовления пышного омлета на завтрак следующий: взбалтываем вилкой яйца, вливаем молоко, добавляем соль, специи по желанию, перемешиваем.
Выливаем омлет в форму для выпечки. В сковороду или в кастрюлю с толстым дном выливаем воду, доводим до кипения.
Как приготовить пышный омлет.
Ставим форму с омлетом, накрываем крышкой и готовим омлет на водяной бане при интенсивном кипении 15 мин.
«Самый нежный омлет готов. Проводим лопаткой по краю и переворачиваем на тарелку. Подаем с помидорами, зеленью и наслаждаемся», - отметила диетолог.
Как приготовить пышный омлет.
Отметим, чтобы омлет не надоедал, его можно разнообразить разными начинками.
К примеру, добавить моцареллу, помидоры и базилик. Или сыр фету, авокадо и шпинат.
Также омлет будет очень вкусным с лососем, сладким перцем, шампиньонами.
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