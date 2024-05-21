В Україні немає єдиного тарифу на воду, оскільки його встановлюють місцеві водоканали - зараз середня вартість кубометра води становить 40-60 гривень.

В Україні останніми місяцями активно обговорюють можливе подорожчання електроенергії для населення, але з 1 червня 2024 року може зрости і тариф на воду. За прогнозами, вартість кубометра води може піднятися до 100-150 гривень.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснює, що підвищення тарифу зумовлене боргами водоканалів перед енергопостачальниками. Крім того, вартість води не переглядалася вже три роки.

В Україні немає єдиного тарифу на воду, оскільки його встановлюють місцеві водоканали. Зараз середня вартість кубометра води становить 40-60 гривень. Проте, після можливого підвищення з 1 червня 2024 року, тариф може зрости до 100-150 гривень за кубометр.

Це підвищення спричинено великими боргами, які накопичилися після здорожчання електроенергії у 2023 році. Водоканали заборгували енергопостачальним компаніям близько 8 мільярдів гривень.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає, що є всі підстави для перегляду тарифу на воду. За його словами, водоканали в Україні працюють на межі своїх можливостей, а вся система водопостачання перебуває під загрозою.

Також повідомлялось, що повернення до графіків відключення електроенергії у травні є цілком логічним та зрозумілим, а тарифи на світло, ймовірно, зростуть вже з 1 червня.

Джерело: Вікна.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, влітку українці можуть зіткнутися з відключеннями світла, доведеться економити.

Як повідомляла Politeka, рано чи пізно тарифи доведеться підвищувати.

Також писала Politeka, українцям можуть приходити рахунки за світло із занадто підозрілою сумою.