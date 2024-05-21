В Украине нет единого тарифа на воду, поскольку его устанавливают местные водоканалы – сейчас средняя стоимость кубометра воды составляет 40-60 гривен.

В Украине в последние месяцы активно обсуждается возможное подорожание электроэнергии для населения, но с 1 июня 2024 года может вырасти и тариф на воду. По прогнозам стоимость кубометра воды может подняться до 100-150 гривен.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объясняет, что повышение тарифа обусловлено долгами водоканалов перед энергопоставщиками. Кроме того, стоимость воды не пересматривалась уже три года.

В Украине нет единого тарифа на воду, поскольку его устанавливают местные водоканалы. В настоящее время средняя стоимость кубометра воды составляет 40-60 гривен. Однако после возможного повышения с 1 июня 2024 года тариф может вырасти до 100-150 гривен за кубометр.

Это повышение вызвано большими долгами, которые накопились после удорожания электроэнергии в 2023 году. Водоканалы должны энергоснабжающим компаниям около 8 миллиардов гривен.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что есть все основания для пересмотра тарифа на воду. По его словам, водоканалы в Украине работают на грани своих возможностей, а вся система водоснабжения находится под угрозой.

Также сообщалось, что возврат к графикам отключения электроэнергии в мае вполне логичен и понятен, а тарифы на свет, вероятно, возрастут уже с 1 июня.

Источник: Вікна.

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