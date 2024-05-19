Наприкінці травня зазвичай остаточно сходять морози, тому можна садити всі овочі, фрукти та квіти.
19-20 травня - Місяць у Деві. Сприятливі дні для посіву та посадки коренеплодів та зелені.
Коренеплоди: Морква, буряк, редис.
Пряні трави: петрушка, базилік, кріп.
Овочеві капусти: капуста, броколі, цвітна капуста.
21-22 травня - Місяць у Терезах. Підходить для посадки декоративних рослин та квітів.
Декоративні рослини: Квіти, чагарники, декоративні дерева.
Однорічні квіти: петунії, серентія.
Багаторічні квіти: Півонії, лілії.
23-24 травня - Місяць у Скорпіоні. Ці дні особливо сприятливі для посіву та посадки коренеплодів.
Коренеплоди: Картопля, морква, буряк.
Листові овочі: салат, шпинат, рукола.
Пряні трави: Часник, цибуля.
25-26 травня - Місяць у Стрільці. Підходить для посадки та догляду за плодовими чагарниками та фруктовими деревами.
Плодові чагарники та плодові дерева: Малина, ожина, смородина.
Посадіть фруктові дерева: яблуні, груші, вишня.
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