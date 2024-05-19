У частину травня, що залишилася, варто садити і сіяти на городі різні рослини з урахуванням фаз Місяця і погодних умов.

Наприкінці травня зазвичай остаточно сходять морози, тому можна садити всі овочі, фрукти та квіти.

19-20 травня - Місяць у Деві. Сприятливі дні для посіву та посадки коренеплодів та зелені.

Коренеплоди: Морква, буряк, редис.

Пряні трави: петрушка, базилік, кріп.

Овочеві капусти: капуста, броколі, цвітна капуста.

21-22 травня - Місяць у Терезах. Підходить для посадки декоративних рослин та квітів.

Декоративні рослини: Квіти, чагарники, декоративні дерева.

Однорічні квіти: петунії, серентія.

Багаторічні квіти: Півонії, лілії.

23-24 травня - Місяць у Скорпіоні. Ці дні особливо сприятливі для посіву та посадки коренеплодів.

Коренеплоди: Картопля, морква, буряк.

Листові овочі: салат, шпинат, рукола.

Пряні трави: Часник, цибуля.

25-26 травня - Місяць у Стрільці. Підходить для посадки та догляду за плодовими чагарниками та фруктовими деревами.

Плодові чагарники та плодові дерева: Малина, ожина, смородина.

Посадіть фруктові дерева: яблуні, груші, вишня.

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