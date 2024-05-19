В оставшуюся часть мая стоит сажать и сеять в огороде различные растения с учетом фаз Луны и погодных условий.

В конце мая обычно окончательно сходят морозы, поэтому можно сажать все овощи, фрукты и цветы.

19-20 мая – Убывающая Луна в Деве. Благоприятные дни для посева и посадки корнеплодов и зелени.

Корнеплоды : Морковь, свекла, редис.

Пряные травы : петрушка, базилик, укроп.

Овощные капусты : капуста, брокколи, цветная капуста.

21-22 мая – Убывающая Луна в Весах. Подходит для посадки декоративных растений и цветов.

декоративные растения : Цветы, кустарники, декоративные деревья.

Однолетние цветы : петунии, серентия.

Многолетние цветы : Пионы, лилии.

23-24 мая – Убывающая Луна в Скорпионе. Эти дни особенно благоприятны для посева и посадки корнеплодов.

Корнеплоды : Картофель, морковь, свекла.

Листовые овощи : салат, шпинат, руккола.

Пряные травы : Чеснок, лук.

25-26 мая – Убывающая Луна в Стрельце. Подходит для посадки и ухода за плодовыми кустарниками и фруктовыми деревьями.

Плодовые кустарники и плодовые деревья : Малина, ежевика, смородина.

Посадите фруктовые деревья : яблони, груши, вишня.

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