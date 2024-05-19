В конце мая обычно окончательно сходят морозы, поэтому можно сажать все овощи, фрукты и цветы.
19-20 мая – Убывающая Луна в Деве. Благоприятные дни для посева и посадки корнеплодов и зелени.
Корнеплоды : Морковь, свекла, редис.
Пряные травы : петрушка, базилик, укроп.
Овощные капусты : капуста, брокколи, цветная капуста.
21-22 мая – Убывающая Луна в Весах. Подходит для посадки декоративных растений и цветов.
декоративные растения : Цветы, кустарники, декоративные деревья.
Однолетние цветы : петунии, серентия.
Многолетние цветы : Пионы, лилии.
23-24 мая – Убывающая Луна в Скорпионе. Эти дни особенно благоприятны для посева и посадки корнеплодов.
Корнеплоды : Картофель, морковь, свекла.
Листовые овощи : салат, шпинат, руккола.
Пряные травы : Чеснок, лук.
25-26 мая – Убывающая Луна в Стрельце. Подходит для посадки и ухода за плодовыми кустарниками и фруктовыми деревьями.
Плодовые кустарники и плодовые деревья : Малина, ежевика, смородина.
Посадите фруктовые деревья : яблони, груши, вишня.
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