Усі 12 постачальників, які працюють на ринку, оприлюднили свої пропозиції щодо цін на газ для українців.

Починаючи з 1 червня, ціни на природний газ в Україні залишаться незмінними. Постачальники газу вирішили зберегти поточні тарифи на блакитне паливо і відповідно продовжити їх дію протягом травня. Так, вартість 1 кубометра газу у "Нафтогазі" залишиться на рівні 7,96 грн.

Усі 12 постачальників, які працюють на ринку, оприлюднили свої пропозиції щодо цін на газ. Вартість 1 кубометра блакитного палива буде коливатися від 7,70 до 9,99 грн, залежно від обраного постачальника.

Як і в останні два роки, ціна на газ для споживачів залишиться стабільною. Газопостачальні компанії зберегли свої річні тарифи без змін, які, як планується, будуть діяти до кінця квітня 2025 року. Однак, дві невеликі компанії—«Еру Людям» та «Галнафтогаз»— на своїх веб-сайтах зазначили, що дія їхніх річних тарифів закінчується в серпні 2024 року.

Приблизно 98% українців користуються послугами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" і придбовують природний газ за фіксованою ціною 7,96 гривні за кубометр.

Ті, хто своєчасно вирішує питання оплати комунальних послуг, можуть отримати невелику знижку. За даними "Нафтогазу", розмір можливої знижки становить 1%. Для її отримання необхідно провести оплату за газ до 15 числа місяця. Іншими словами, якщо ви оплатите рахунок за газ, спожитий у лютому, до 15 березня, то в наступному рахунку, згенерованому за березень, вас очікує 1% знижка.

Джерело: ГазПравда.

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