Все 12 поставщиков, работающих на рынке, обнародовали свои предложения по ценам на газ для украинцев.

Начиная с 1 июня цены на природный газ в Украине останутся неизменными. Поставщики газа решили сохранить текущие тарифы на голубое топливо и соответственно продлить их действие в течение мая. Так, стоимость 1 кубометра газа в "Нефтегазе" останется на уровне 7,96 грн.

Все 12 поставщиков, работающих на рынке, обнародовали свои предложения по ценам на газ. Стоимость одного кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн, в зависимости от выбранного поставщика.

Как и последние два года, цена на газ для потребителей останется стабильной. Газоснабжающие компании сохранили свои годовые тарифы без изменений, которые, как предполагается, будут действовать до конца апреля 2025 года. Однако две небольшие компании — Эру Людям и Галнефтегаз на своих веб-сайтах отметили, что действие их годовых тарифов истекает в августе 2024 года.

Приблизительно 98% украинцев пользуются услугами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и приобретают природный газ по фиксированной цене 7,96 гривны за кубометр.

Те, кто своевременно решает вопрос оплаты коммунальных услуг, могут получить небольшую скидку. По данным "Нефтегаза", размер возможной скидки составляет 1%. Для ее получения необходимо произвести оплату за газ до 15 числа месяца. Другими словами, если вы оплатите счет за газ, потребленный в феврале, до 15 марта, то в следующем счёте, сгенерированном за март, вас ожидает 1% скидка.

Источник: ГазПравда.

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