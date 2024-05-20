В першу чергу це стосується пенсіонерів - на відміну від працюючих отримувачів субсидії, в них враховуються майновий стан за інший період.

Українці можуть отримати субсидію, яка допоможе їм оплачувати платіжки за комунальні послуги. З 1 травня в Україні стартує призначення субсидій на літній період. Ті, хто вже користувався цією підтримкою раніше, отримають її продовження без додаткових звернень. Однак для нових заявників існують певні особливості, особливо для пенсіонерів. Деталі повідомили у ПФУ.

Особливо це стосується пенсіонерів, яким визначають майновий стан за інший період, ніж працюючим отримувачам субсидій. Під час обчислення розміру субсидії на літній період враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, тобто за 2023 рік. В той час як для пенсіонерів враховують пенсію за березень 2024 року.

Непрацюючі пенсіонери, які проживають самостійно, мають право на субсидію для покриття витрат на житло, яке перевищує нормативну площу. Це правило застосовується також до пенсіонерів старше 60 років, які отримують пенсію за вислугу років.

Люди пенсійного віку, які не працюють і ще не мають права на пенсію через недостатній стаж, також можуть отримати державну субсидію для оплати комунальних послуг. Для цього вони повинні мати статус малозабезпеченої особи і користуватися відповідною допомогою від держави.

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