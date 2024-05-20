В первую очередь это касается пенсионеров – в отличие от работающих получателей субсидии, у них учитываются имущественное положение за другой период.

Украинцы могут получить субсидию, которая поможет им оплачивать платежи за коммунальные услуги. С 1 мая в Украине стартует назначение субсидий на летний период. Те, кто уже пользовался этой поддержкой раньше, получат ее продление без дополнительных обращений. Однако для новых заявителей существуют некоторые особенности, особенно для пенсионеров. Детали сообщили в ПФУ.

Особенно это касается пенсионеров, определяющих имущественное положение за другой период, чем работающим получателям субсидий. При исчислении размера субсидии на летний период учитывают доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года, то есть за 2023 год. В то время как для пенсионеров учитывают пенсию за март 2024 года.

Неработающие пенсионеры, проживающие самостоятельно, имеют право на субсидию для покрытия расходов на жилье, превышающее нормативную площадь. Это правило применяется также к пенсионерам старше 60 лет, получающим пенсию за выслугу лет.

Люди пенсионного возраста, не работающие и еще не имеющие права на пенсию из-за недостаточного стажа, также могут получить государственную субсидию для оплаты коммунальных услуг. Для этого они должны иметь статус малоимущего лица и пользоваться соответствующей помощью от государства.

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