Нафтогаз дозволяє своїм клієнтам зменшити витрати на природний газ. Щоб скористатися знижкою, необхідно виконати певні умови, а саме — оплачувати рахунок до 15-го числа кожного місяця.

Цю інформацію надала сама компанія. Щоб отримати знижку на газ, споживачам необхідно своєчасно розраховуватися з компанією. Знижка буде застосована автоматично з наступного розрахункового періоду, але доступна лише для тих клієнтів, які оплачують рахунки через онлайн-сервіси.

У повідомленні Нафтогазу зазначено: "Будь ласка, оплачуйте рахунки за газ своєчасно. Кожна сплачена гривня — це стабільне постачання газу для українців та сплачені податки, які підтримують економіку країни".

Згідно з умовами, компанія гарантує 1% знижку від загальної суми до оплати, якщо клієнти дотримуються основної умови — своєчасно оплачують рахунки.

Наразі вартість блакитного палива складає 7,96 грн за кубометр. Таким чином, за умови споживання 9,9 кубометрів (соціальна норма для трьох осіб, що використовують газ лише для плити) за травень сума складе 78,8 грн.

Після застосування знижки ця сума становитиме 78,01 грн, тобто на 79 копійок менше. Однак розмір знижки може бути більшим, якщо родина споживає більший обсяг газу.

Додатково до ціни за газ стягується плата за його доставку, яка різниць в різних регіонах.

Щодо вартості газу, до кінця квітня 2025 року тариф для населення залишиться на попередньому рівні. Тарифи від Нафтогазу та інших постачальників не змінилися і коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

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