Нафтогаз позволяет своим клиентам снизить расходы на природный газ. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо выполнить определенные условия, а именно оплачивать счет до 15 числа каждого месяца.

Эту информацию предоставила сама компания. Чтобы получить скидку на газ потребителям необходимо своевременно рассчитываться с компанией. Скидка будет применена автоматически со следующего расчетного периода, но доступна только тем клиентам, которые оплачивают счета через онлайн-сервисы.

В сообщении Нафтогаза говорится: "Пожалуйста, оплачивайте счета за газ своевременно. Каждая уплаченная гривна — это стабильная поставка газа для украинцев и уплаченные налоги, поддерживающие экономику страны".

Согласно условиям, компания гарантирует 1% скидку от общей суммы к оплате, если клиенты соблюдают основное условие — своевременно оплачивают счета.

Стоимость голубого топлива составляет 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометров (социальная норма для трех человек, использующих газ только для плиты) за май сумма составит 78,8 грн.

После применения скидки эта сумма будет составлять 78,01 грн, то есть на 79 копеек меньше. Однако размер скидки может быть больше, если семья потребляет больший объем газа.

Дополнительно к цене за газ взимается плата за его доставку, разница в разных регионах.

Относительно стоимости газа до конца апреля 2025 года тариф для населения останется на прежнем уровне. Тарифы от "Нафтогаза" и других поставщиков не изменились и колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

Последние новости Украины:

Украинцам выплатят комментацию за аренду жилья: где и кто получит эти деньги

Как украинцам получить благотворительную пенсионную помощь: ответ ПФУ

В Украине резко снизились цены на популярный продукт: сколько он теперь стоит