Ірландія збирається скоротити соціальні виплати для частини українських біженців, що перебувають у державно фінансованому житлі. Згідно зі заявою міністра фінансів Майкла МакГрати, це зменшення виплат стосуватиметься третини мігрантів.

За оцінками, приблизно 86 тисяч з 107 тисяч українських біженців, які прибули до Ірландії, залишаються в країні. Таким чином, зменшення фінансування вплине на близько 27 тисяч осіб.

МакГрат також уточнив, що виплати для цієї групи знизяться з 220 євро до 38,8 євро. Це зумовлено тим, що близько 47 тисяч українських біженців проживають у готелях, фінансованих державою, де надаються послуги харчування та інші.

Проблема з переселенням біженців і стрімке збільшення числа заявників на притулок стали серйозною політичною проблемою в Ірландії, яка має проблеми з недостатньою кількістю житла протягом кількох років, повідомляє Reuters.

Також варто відзначити, що Ірландія має один з найвищих показників кількості українських біженців на кожен мільйон місцевого населення, що становить 5,3 мільйона осіб.

Реакція організацій та нові правила Організації, що підтримують переселенців, висловлюють незгоду з рішенням зменшити виплати.

У березні уряд Ірландії встановив, що українські біженці, які прибувають до країни, будуть розміщені у державному житлі лише на 90 днів та отримуватимуть менші виплати. Ці правила набули чинності з 14 березня.

Важливо зазначити, що якщо біженець виїжджає з державного житла та орендує житло самостійно, він може отримувати більш високі виплати.

Згідно з Департаментом інтеграції, у закладах розміщення мають доступ до харчування, прання та інших послуг. Однак основний наголос робиться на допомозі у пристосуванні до життя та роботи в Ірландії, можливостях самостійного пошуку житла та інтеграційній підтримці.

Джерело: reuters

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