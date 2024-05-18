Ирландия намерена сократить социальные выплаты для части украинских беженцев, находящихся в государственно-финансовом жилье. Согласно заявлению министра финансов Майкла МакГраты, это уменьшение выплат будет касаться трети мигрантов.

По оценкам, примерно 86 тысяч из 107 тысяч прибывших в Ирландию украинских беженцев остаются в стране. Таким образом, уменьшение финансирования повлияет на около 27 тысяч человек.

МакГрат также уточнил, что выплаты этой группе снизятся с 220 евро до 38,8 евро. Это обусловлено тем, что около 47 тысяч украинских беженцев проживают в отелях, финансируемых государством, где предоставляются услуги питания и другие.

Проблема с переселением беженцев и стремительное увеличение числа заявителей в приют стали серьезной политической проблемой в Ирландии, имеющей проблемы с недостаточным количеством жилья в течение нескольких лет, сообщает Reuters.

Также стоит отметить, что у Ирландии один из самых высоких показателей количества украинских беженцев на каждый миллион местного населения, что составляет 5,3 миллиона человек.

Реакция организаций и новые правила организации, поддерживающие переселенцев, выражают несогласие с решением уменьшить выплаты.

В марте правительство Ирландии установило, что прибывающие в страну украинские беженцы будут размещены в государственном жилье всего на 90 дней и получат меньшие выплаты. Эти правила вступили в силу с 14 марта.

Важно отметить, что если беженец уезжает из государственного жилья и арендует жилье самостоятельно, он может получать более высокие выплаты.

Согласно Департаменту интеграции, в заведениях размещения имеют доступ к питанию, стирке и другим услугам. Однако основное упор делается на помощь в приспособлении к жизни и работе в Ирландии, возможностях самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержке.

Источник: reuters

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