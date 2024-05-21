Коли ви вирощуєте листя салату на балконі, у вас буде менше шкідників і ви отримаєте більший урожай, це докладний посібник для початківців пояснить, як це зробити!

Вирощування листя салату на балконі - чудовий спосіб займатися садом, не виходячи із власного будинку.

Чи хочете ви виростити качан листя салату або один із сортів салату з розсипчастим листям, ці рослини - відмінний спосіб спробувати свої сили в кімнатному садівництві. І коли ви закінчите, у вас буде салатниця, повна свіжої зелені.

Ви можете вирощувати листя салату в горщику у приміщенні, а не в саду. Завдяки такій різноманітності сортів салату у вас є безліч рослин на вибір.

Вирощуйте листя салату у приміщенні на сонячному вікні.

Якщо у вас немає вікна з великою кількістю сонячного світла на день, краще використати інший метод.

У листя салату неглибоке коріння, що робить його одними з найпростіших кандидатів для вирощування в контейнерах.

Як качаний, так і листовий салат можна успішно вирощувати на вікні, якщо немає перешкод, що блокують сонячне світло. Це дозволяє посадити листя салату в горщик і вирощувати його цілий рік.

Якщо вікно вам не варіант, вирощуйте листя салату або мікрозелень салату під лампами.

Оскільки листя салату не любить жорсткого прямого світла, підійдуть світлодіодні лампи для вирощування рослин.

Якщо ви забезпечите листям салату необхідну кількість сонячного світла, води та поживних речовин, ви виростите чудовий салатний мікс за 7–9 тижнів.

Останні новини України:

Які огірки найкраще посадити для консервування.

Як висадити салат на городі: найсприятливіші дні для гарного врожаю.

Як посіяти насіння буряка у відкритий ґрунт.