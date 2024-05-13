Листья салата универсальны на кухне, Вы можете подавать их в качестве гарнира или основного блюда и делать их по своему желанию полезными или вредными.

Салатные листья в горшке — отличный способ начать заниматься садоводством, но даже если вы опытный садовник, посадить в доме еще несколько растений не повредит.

Выращивание салата в помещении — отличный способ сохранить свежие продукты даже не в сезон и в отсутствии собственного огорода, позволяя вам отдохнуть от продуктового магазина или продуктов, которые вы сохранили в начале года.

Выберите среду выращивания. Салат лучше всего растет на супесчаной почве, поэтому ищите что-то, что хорошо дренирует, сохраняя при этом влагу. Корни салата маленькие, и им нужна почва, которая трудно уплотняется.

Выбор более грубой почвы или добавление в нее компоста для листьев салата должно в достаточной степени предотвратить уплотнение.

Наличие большего количества солнечных лучей в помещении будет иметь решающее значение для успеха вашего салата. Если вы хотите сосредоточиться на зелени, вырастить ее на подоконнике не составит труда, поскольку многие виды зелени хорошо себя чувствуют в полутени.

Подоконники идеально подходят для внутреннего садоводства и выращивания листьвев салата в горшках, поскольку пропускают больше солнечного света.

Обязательно вносите удобрения для всех растений салата. За почвой будет легче ухаживать, поскольку вы можете добавить в лейку жидкое удобрение и вносить его при поливе растений.

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