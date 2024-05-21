Когда вы выращиваете листья салата на балконе, у вас будет меньше вредителей и вы получите больший урожай, это подробное руководство для начинающих объяснит, как это сделать!

Выращивание листьев салата на балконе — отличный способ заниматься садом, не выходя из собственного дома.

Хотите ли вы вырастить кочан листьев салата или один из сортов салата с рассыпчатыми листьями, эти растения — отличный способ попробовать свои силы в комнатном садоводстве. И когда вы закончите, у вас будет салатница, полная свежей зелени.

Вы можете выращивать листья салата в горшочке в помещении, а не в саду. Благодаря такому разнообразию сортов салата у вас есть множество растений на выбор.

Выращивайте листья салата в помещении на солнечном окне.

Если у вас нет окна с большим количеством солнечного света в день, лучше использовать другой метод.

У листьев салата неглубокие корни, что делает их одними из самых простых кандидатов для выращивания в контейнерах.

Как кочанный, так и листовой салат можно успешно выращивать на окне, если нет препятствий, блокирующих солнечный свет. Это позволяет посадить листья салата в горшок и выращивать его круглый год.

Если окно для вас не вариант, выращивайте листья салата или микрозелень салата под лампами.

Поскольку льстья салата не любит жесткого прямого света, подойдут светодиодные лампы для выращивания растений.

Если вы обеспечите листьям салату необходимое количество солнечного света, воды и питательных веществ, вы вырастите прекрасный салатный микс за 7–9 недель.

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