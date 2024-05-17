Літо вже не за горами, і кінець травня — найкращий час для посіву чутливих до морозів культур та пересадки всіх овочів, що вирощуються у теплу погоду, до саду.

Садівники та городники в травні нарешті отримали свободу саджати будь-що під сонцем!

Отже, які овочі слід вирощувати? Є багато різних варіантів на вибір, залежно від вашої зони стійкості та місцевого мікроклімату.

Давайте заглибимося в список овочів, які можна садити наприкінці травня прямо у відкритий ґрунт:

Кукурудза . Коли ви впевнені, що останні заморозки весни пройшли, кукурудза готова до висадки в землю! Цей овоч сімейства трав'янистих добре почувається в теплу погоду і довгі дні. Для нього потрібна мінімальна температура ґрунту і він найкраще почувається при посіві прямо в ґрунт у травні.

Кавун. Ніщо так не говорить про літо, як соковитий солодкий кавун. Посадіть міні-плодоносить сорт у травні, якщо хочете з'їсти кавун до липня. Вибір сорту надзвичайно важливий для динь.

Диня . Довгі сонячні дні та безморозна погода означають, що ніжні дині нарешті зможуть прорости у вашому саду. Як і більшість культур сімейства гарбузових (огірки, кабачки, гарбуза тощо), дині найкраще сіяти прямим способом. Вони дуже чутливі до пересадки і найкраще ростуть у теплих ґрунтах наприкінці травня.

Квасоля . Зелена квасоля кричить про літо! Ви можете посадити ранню квасолю у травні та посадити ще одну послідовність у липні чи серпні для отримання осіннього врожаю.

Кабачки . Ці плідні овочі великі, з широким листям і готові перемогти будь-які бур'яни, які спробують вирости. Кабачкам потрібна лише постійна тепла погода, повне сонячне світло та достатня вологість.

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