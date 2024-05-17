Лето уже не за горами, и конец мая — лучшее время для посева чувствительных к морозам культур и пересадки всех овощей, выращиваемых в теплую погоду, в сад.

Садоводы и огородники в мае наконец-то получили свободу сажать что угодно под солнцем!

Итак, какие овощи следует выращивать? Есть много разных вариантов на выбор, в зависимости от вашей зоны устойчивости и местного микроклимата.

Давайте углубимся в список овощей, которые можно сажать в конце мая прямо в открытый грунт:

Кукуруза. Когда вы уверены, что последние весенние заморозки прошли, кукуруза готова к высадке в землю! Этот овощ семейства травянистых хорошо себя чувствует в теплую погоду и долгие дни. Для него требуется минимальная температура почвы и он лучше всего себя чувствует при посеве прямо в почву в мае.

Арбуз. Ничто так не говорит о лете, как сочный сладкий арбуз. Посадите мини-плодоносящий сорт в мае, если хотите съесть арбуз к июлю. Выбор сорта невероятно важен для дынь.

Дыня. Длинные солнечные дни и безморозная погода означают, что нежные дыни наконец-то смогут прорасти в вашем саду. Как и большинство культур семейства тыквенных (огурцы, кабачки, тыквы и т. д.), дыни лучше всего сеять прямым способом. Они очень чувствительны к пересадке и лучше всего растут в теплых почвах в конце мая.

Фасоль. Зеленая фасоль кричит о лете! Вы можете посадить раннюю фасоль в мае и посадить еще одну последовательность в июле или августе для получения осеннего урожая.

Кабачки. Эти плодовитые овощи большие, с широкими листьями и готовы победить любые сорняки, которые попытаются вырасти. Кабачкам требуется только постоянная теплая погода , полный солнечный свет и достаточная влажность.

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