Українські пенсіонери можуть очікувати значного збільшення своїх пенсій завдяки додатковим надбавкам. У червні частина отримає додаткові виплати, інформує ПФУ.

Хто може розраховувати на збільшення пенсії на майже 600 гривень

Пенсіонери віком старше 80 років можуть отримати спеціальну надбавку до своєї пенсії у розмірі 570 гривень. Однак, є обмеження: пенсія особи не повинна перевищувати 10 340,35 гривень.

Також надаються надбавки за віком:

Особам віком від 70 до 74 років виплачується додатково 300 гривень;

Особам віком від 75 до 79 років - 456 гривень.

Ці надбавки автоматично нараховуються разом із пенсією кожного місяця, коли пенсіонер досягає відповідного віку.

Як зміняться виплати працюючих пенсіонерів

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів розпочався з 1 квітня. Однак, очікувати додаткових виплат за новий стаж можна буде тільки у червні. Це пов'язано з тим, що квартальний звіт, на основі якого відбувається перерахунок, подається до 10 травня поточного року.

Пенсії автоматично перераховуються для пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжили працювати, маючи на 1 березня 2024 року 24 місяці страхового стажу, або для тих, хто працював менше ніж 24 місяці, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Важливо зауважити! Надбавка за кожний новонабутий рік стажу складає 23,61 гривні.

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