Украинские пенсионеры могут ожидать значительного увеличения своих пенсий благодаря дополнительным надбавкам. В июне часть получит дополнительные выплаты, сообщает ПФУ.

Кто может рассчитывать на увеличение пенсии почти на 600 гривен

Пенсионеры старше 80 лет могут получить специальную надбавку к своей пенсии в размере 570 гривен. Однако есть ограничения: пенсия лица не должна превышать 10 340,35 гривен.

Также предоставляются надбавки по возрасту:

Лицам от 70 до 74 лет выплачивается дополнительно 300 гривен;

Лицам в возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен.

Эти надбавки автоматически начисляются вместе с пенсией каждый месяц, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.

Как изменятся выплаты работающих пенсионеров

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров начался с 1 апреля. Однако ожидать дополнительных выплат за новый стаж можно будет только в июне. Это связано с тем, что квартальный отчет, на основе которого производится перерасчет, подается до 10 мая текущего года.

Пенсии автоматически перечисляются для пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжили работать, имея на 1 марта 2024 года 24 месяца страхового стажа, или для тех, кто работал менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Важно заметить! Надбавка за каждый новоприобретенный год стажа составляет 23,61 гривны.

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