У українських областях попередили про запровадження аварійних та термінових відключень електроенергії для всіх споживачів.

Україна стикається зі значним дефіцитом електроенергії внаслідок раптового похолодання, що призводить до потреби у рекордному обсязі імпорту від Європейського союзу та проведення контрольованих відключень електропостачання для домогосподарств та промислових підприємств. "Укренерго" вже попереджає про можливі аварійні відключення електропостачання.

Планується здійснення рекордного обсягу імпорту з максимальною потужністю, а також надання аварійної допомоги з боку Європейського союзу.

У період підвищеного споживання електроенергії вечірньою порою - з 18 до 23 години - передбачаються аварійні відключення для різних категорій споживачів, як домогосподарства, так і промислові підприємства. Для останніх з 16 години до опівночі буде діяти розклад відключень.

"Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії", - повідомили у компанії.

Варто зазначити, що вчора 14 травня для подолання дефіциту електроенергії з 16:00 були введені графіки обмеження споживання для промислових підприємств. Однак через значний приріст споживання під час погіршення погодних умов з 20:55 до 00:00 застосовувалися контрольовані аварійні відключення як для побутових, так і для промислових споживачів.

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