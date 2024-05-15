В украинских областях предупредили о введении аварийных и срочных отключений электроэнергии для всех потребителей.

Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии вследствие внезапного похолодания, что приводит к необходимости рекордного объема импорта от Европейского союза и проведению контролируемых отключений электроснабжения для домохозяйств и промышленных предприятий. "Укрэнерго" уже предупреждает о возможных аварийных отключениях электроснабжения.

Планируется осуществление рекордного объема импорта с максимальной мощностью, а также предоставление аварийной помощи со стороны Европейского союза.

В период повышенного потребления электроэнергии вечерней порой – с 18 до 23 часов – предполагаются аварийные отключения для разных категорий потребителей, как домохозяйства, так и промышленные предприятия. Для последних с 16 часов до полуночи будет действовать расписание отключений.

"Сегодня на протяжении всех суток в энергосистеме есть значительный дефицит электроэнергии", - сообщили в компании.

Следует отметить, что вчера 14 мая для преодоления дефицита электроэнергии с 16.00 были введены графики ограничения потребления для промышленных предприятий. Однако из-за значительного прироста потребления при ухудшении погодных условий с 20:55 до 00:00 применялись контролируемые аварийные отключения как для бытовых, так и для промышленных потребителей.

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