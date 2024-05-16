Щоб використовувати електроприлади ефективно, це потрібно робити у певні години, що допомагає економити електроенергію.

Через значні пошкодження української енергосистеми, спричинені ворожими атаками, українцям рекомендують бережливо використовувати електроенергію.

Спочатку необхідно перевірити технічне устаткування в домі. Багато побутових приладів продовжують споживати електроенергію, навіть коли вони вимкнені або перебувають у режимі очікування.

Щоб зменшити використання, варто відключити пристрої повністю від елементів живлення (з розетки). Також деяка побутова техніка дозволяє переходити на економний режим "Еко", таким чином знижується споживання.



Щоб знизити навантаження на енергосистему, важливо обрати пріоритетність використання електропристроїв. Дослідження показують, що приблизно 20% загального споживання електроенергії припадає на холодильник, а значні ресурси також витрачають телевізор та електроплита.

Як заощадити електроенергію:

Замініть звичайні лампочки на LED-лампи.

Скористайтеся можливістю зонного тарифу.

Вимикайте світло, як тільки залишаєте кімнату.

Перед сном переконайтеся, що телевізор, обігрівач та комп'ютер вимкнені.

Зробіть ваше житло більш енергоефективним, наприклад, встановивши тепловідбивний екран за батареєю.

Щоб використовувати електроприлади ефективно, це потрібно робити у певні години. Варто уникати найбільш завантаженого періоду дня з 17.00 до 23.00. Враховуйте і те, що деякі електроприлади споживають більше, а значить їх використання має бути обмеженим.

Джерело: 24 канал

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