Чтобы эффективно использовать электроприборы, это нужно делать в определенные часы, что помогает экономить электроэнергию.

Из-за значительных повреждений украинской энергосистемы, вызванных враждебными атаками, украинцам рекомендуют бережно использовать электроэнергию.

Сначала нужно проверить техническое оборудование в доме. Многие бытовые приборы продолжают потреблять электроэнергию, даже когда они выключены или находятся в режиме ожидания.

Чтобы снизить использование, следует отключить устройства полностью от элементов питания (из розетки). Также некоторая бытовая техника позволяет переходить на экономный режим "Эко", таким образом снижается потребление.



Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, важно выбрать приоритетность использования электроустройств. Исследования показывают, что около 20% общего потребления электроэнергии приходится на холодильник, а значительные ресурсы также тратят телевизор и электроплита.

Как сэкономить электроэнергию:

Замените обычные лампочки на LED лампы.

Воспользуйтесь возможностью зонного тарифа.

Выключайте свет, как только покидаете комнату.

Перед сном убедитесь, что телевизор, отопитель и компьютер выключены.

Сделайте ваше жилище более энергоэффективным, например, установив теплоотражающий экран за батареей.

Чтобы эффективно использовать электроприборы, это нужно делать в определенные часы. Следует избегать наиболее загруженного периода дня с 17.00 до 23.00. Учитывайте и то, что некоторые электроприборы потребляют больше, а значит, их использование должно быть ограничено.

Источник: 24 канал.

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