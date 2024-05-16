Зі стручкової квасолі виходять чудові овочі в горщиках навіть на невеликих площах.
Ви думали про вирощування власного свіжого врожаю зеленої квасолі, але турбуєтеся про обмеженість місця в саду або у вас просто немає часу готувати грядку для вирощування овочів?
Ви можете виростити смачну стручкову квасолю в горщиках!
Крок 1: Виберіть сорт квасолі.
Існує два основних типи зеленої квасолі:
Кущова квасоля, що росте на невисокій кущистій рослині,
Полюсна квасоля - це кучеряві лози, яким для зростання потрібні якісь грати.
Крок 2: Виберіть контейнер для квасолі.
Крок 3: Знайдіть відповідне місце.
Забезпечення бобових рослин необхідною кількістю сонячного світла є життєво важливим для отримання рясного врожаю. Хоча рослини квасолі можуть зростати і в півтіні, їхня врожайність значно знизиться. Ідеальна світлова ситуація – 4-5 годин прямого сонячного світла вранці.
Крок 4: Використовуйте правильний ґрунт для стручкової квасолі.
Досягнення правильного балансу із ґрунтовим середовищем — це ще одна область, де зелена квасоля проста.
Квасоля любить грунт від слабокислого до нейтрального (6-7). Вони не вибагливі до вмісту глини, але не люблять піщаного грунту. Просто переконайтеся, що ваш ґрунт вільно дренує, якщо він містить значну кількість глини.
Крок 5: Посадка.
У міру того, як ваші молоді рослини стручкової квасолі ростуть, ви можете привчити їх підніматися по опорах за допомогою дроту або мотузки.
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