Подумуєте про вирощування стручкової квасолі у горщиках чи контейнерах цього сезону?

Зі стручкової квасолі виходять чудові овочі в горщиках навіть на невеликих площах.

Ви думали про вирощування власного свіжого врожаю зеленої квасолі, але турбуєтеся про обмеженість місця в саду або у вас просто немає часу готувати грядку для вирощування овочів?

Ви можете виростити смачну стручкову квасолю в горщиках!

Крок 1: Виберіть сорт квасолі.

Існує два основних типи зеленої квасолі:

Кущова квасоля, що росте на невисокій кущистій рослині,

Полюсна квасоля - це кучеряві лози, яким для зростання потрібні якісь грати.

Крок 2: Виберіть контейнер для квасолі.

Крок 3: Знайдіть відповідне місце.

Забезпечення бобових рослин необхідною кількістю сонячного світла є життєво важливим для отримання рясного врожаю. Хоча рослини квасолі можуть зростати і в півтіні, їхня врожайність значно знизиться. Ідеальна світлова ситуація – 4-5 годин прямого сонячного світла вранці.

Крок 4: Використовуйте правильний ґрунт для стручкової квасолі.

Досягнення правильного балансу із ґрунтовим середовищем — це ще одна область, де зелена квасоля проста.

Квасоля любить грунт від слабокислого до нейтрального (6-7). Вони не вибагливі до вмісту глини, але не люблять піщаного грунту. Просто переконайтеся, що ваш ґрунт вільно дренує, якщо він містить значну кількість глини.

Крок 5: Посадка.

У міру того, як ваші молоді рослини стручкової квасолі ростуть, ви можете привчити їх підніматися по опорах за допомогою дроту або мотузки.

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