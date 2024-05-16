Подумываете о выращивании стручковой фасоли в горшках или контейнерах в этом сезоне?

Из стручковой фасоли получаются отличные овощи в горшках даже на небольших площадях.

Вы задумывались о выращивании собственного свежего урожая зеленой фасоли, но беспокоитесь об ограниченности места в саду или у вас просто нет времени готовить грядку для выращивания овощей?

Вы можете вырастить вкусную стручковую фасоль в горшках!

Шаг 1: Выберите сорт стручковой фасоли.

Существует два основных типа зеленой фасоли:

Кустовая фасоль, растущая на невысоком кустистом растении,

Полюсная фасоль — это вьющиеся лозы, которым для роста нужна какая-то решетка.

Шаг 2: Выберите контейнер для стручковой фасоли.

Шаг 3: Найдите подходящее место.

Обеспечение бобовых растений необходимым количеством солнечного света жизненно важно для получения обильного урожая. Хотя растения фасоли могут расти и в полутени, их урожайность значительно снизится. Идеальная световая ситуация – 4-5 часов прямого солнечного света по утрам .

Шаг 4: Используйте правильную почву для стручковой фасоли.

Достижение правильного баланса с почвенной средой — это еще одна область, где зеленая фасоль проста.

Фасоль любит почву от слабокислой до нейтральной (6-7) . Они не привередливы к содержанию глины, но не любят песчаную почву. Просто убедитесь, что ваша почва свободно дренирует, если она содержит значительное количество глины.

Шаг 5: Посадка.

По мере того, как ваши молодые растения стручковой фасоли растут, вы можете приучить их взбираться по опорам с помощью проволоки или веревки.

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