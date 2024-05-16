Пенсійний фонд розповів, кому з пенсіонерів можна очікувати надбавок у червні та у якому обсязі.

Починаючи з червня цього року, значна кількість пенсіонерів отримає підвищену пенсію, повідомляє Пенсійний фонд. Близько 2 мільйонів пенсіонерів, тобто кожен п'ятий, отримають доплату, розмір якої буде коливатися від 140 до 600 гривень щомісяця.

Ця ініціатива стосується працюючих пенсіонерів, які отримають перерахунок пенсії згідно з новими нормами. Половина з них отримає доплату цього року, в той час як інша половина вже отримала додаткові кошти минулого, оскільки перерахунок проводиться раз на два роки. У червні доплату до пенсії отримає кожен другий пенсіонер.

Підвищення пенсій сталося з квітня, але через необхідність доопрацювання звітів між Пенсійним фондом та податковою службою пенсіонери отримають додаток у червні з компенсацією за квітень-травень. Це означає, що вони отримають відшкодування за три місяці у зворотному порядку.

Зауважується, що мінімальна сума підвищення за два роки наднормового стажу складе 47 гривень 20 копійок на місяць, отже, додаток за квітень-червень становитиме близько 140 гривень. Проте для пенсіонерів із високою заробітною платою та додатковим стажем суми підвищення можуть сягати від 300 до 500 гривень щомісяця.

Розглядаючи додаток за три місяці, пенсіонери отримають приблизно 1500 гривень додатково.

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