Пенсионный фонд рассказал, кому из пенсионеров можно ожидать надбавок в июне и в каком объеме.

Начиная с июня этого года значительное количество пенсионеров получит повышенную пенсию, сообщает Пенсионный фонд. Около 2 миллионов пенсионеров, то есть каждый пятый получат доплату, размер которой будет колебаться от 140 до 600 гривен ежемесячно.

Эта инициатива касается работающих пенсионеров, которые получат перерасчет пенсии согласно новым нормам. Половина из них получит доплату в этом году, в то время как другая половина уже получила дополнительные средства в прошлом, поскольку перерасчет производится раз в два года. В июне доплату к пенсии получит каждый второй пенсионер.

Повышение пенсий произошло с апреля, но из-за необходимости доработки отчетов между Пенсионным фондом и налоговой службой пенсионеры получат приложение в июне с компенсацией за апрель-май. Это означает, что они получат возмещение в течение трех месяцев в обратном порядке.

Минимальная сумма повышения за два года сверхурочного стажа составит 47 гривен 20 копеек в месяц, следовательно, приложение за апрель-июнь составит около 140 гривен. Однако для пенсионеров с высокой заработной платой и дополнительным стажем суммы повышения могут составлять от 300 до 500 гривен ежемесячно.

Рассматривая приложение через три месяца, пенсионеры получат примерно 1500 гривен дополнительно.

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