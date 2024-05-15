Деякі українці можуть втратити субсидію, якщо не звернуться у Пенсійний фонд України до 1 липня.

Стало відомо, кого серед отримувачів житлових субсидій та пільг обов'язково потрібно до 1 липня звернутись для подовження виплат. В іншому випадку виплата субсидії буде припинена, інформують у ПФУ.

Кому необхідно звернутись для подовження виплат

Отримувачам житлових субсидій та пільг необхідно звернутись до 1 липня для продовження виплат, якщо вони одночасно відповідають низці критеріїв.

Це означає, що до Пенсійного фонду України потрібно звернутись тим, хто:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

був отримувачем субсидії або пільги на момент початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року;

проживав або проживає на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не звертався до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України для перепризначення субсидії або пільги.

Як подати документи до Фонду

Заяву та необхідні документи можна подати особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України та центри надання адміністративних послуг, а також відправити поштою або подати онлайн.

Хто отримає збільшену субсидію

Критична інфраструктура Харківщини сильно постраждала через постійні атаки з боку Росії. Уряд вирішив підтримати місцевих жителів. Згідно з повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд прийняв ряд рішень у сфері енергетики. Зокрема, він збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для мешканців Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Зверніть увагу! Збільшення субсидії діятиме лише на теперішній неопалювальний сезон.

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