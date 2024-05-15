Некоторые украинцы могут лишиться субсидии, если не обратятся в Пенсионный фонд Украины до 1 июля.

Стало известно, кого из получателей жилищных субсидий и льгот обязательно нужно до 1 июля обратиться для продления выплат. В противном случае выплата субсидии будет прекращена, передают в ПФУ.

Кому необходимо обратиться для продления выплат

Получателям жилищных субсидий и льгот необходимо обратиться до 1 июля для продолжения выплат, если они одновременно соответствуют ряду критериев.

Это означает, что в Пенсионный фонд Украины следует обратиться тем, кто:

является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

являлся получателем субсидии или льготы на момент начала полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года;

проживал или проживает на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной агрессии не обращался в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины для переназначения субсидии или льготы.

Как подать документы в Фонд

Заявление и документы можно подать лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины и центры предоставления административных услуг, а также отправить по почте или подать онлайн.

Кто получит увеличенную субсидию

Критическая инфраструктура Харьковщины сильно пострадала из-за постоянных атак со стороны России. Правительство решило поддержать местных жителей. Согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство приняло ряд решений в сфере энергетики. В частности, он увеличил в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, оставшихся без света из-за российских атак.

Обратите внимание! Увеличение субсидии будет действовать только на нынешний неотапливаемый сезон.

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