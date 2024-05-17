Якщо ви хочете виростити великий урожай соковитих помідорів, насамперед потрібно виростити здорові рослини.

Якщо ви хочете знати, чому ваші помідори відстають у зростанні, продовжуйте читати далі, щоб дізнатися можливі причини, чому ваші рослини короткі та слабкі.

Тож чому помідори повільно ростуть і як вирішити проблему?

Холодні температури.

Таким чином, посадка помідорів на початку року не обов'язково призведе до більш раннього врожаю. Щоб уникнути холодного стресу у рослин, зачекайте, поки нічна температура не підніметься вище за 10 градусів тепла.

Раптові зміни температури.

Якщо ви відчуєте раптове похолодання або ранню спеку, ваші помідори можуть сповільнитися у зростанні наступного тижня. Щойно температура стабілізується, рослини відновлять нормальне зростання.

Нестача поживних речовин.

Помідори є важкими кормовими рослинами, і для їх зростання потрібна велика кількість поживних речовин. Для нормального розвитку їм потрібно багато азоту, фосфору та калію, а також менші дози вторинних поживних речовин та мікроелементів.

Недостатньо світла.

Рослини помідорів вимагають повного сонця - немає жодного способу обійти це.

Недостатньо води.

Як і всі рослини, помідори потребують води, щоб залишатися здоровими. Якщо вони не зможуть отримати доступ до необхідної води, вони зіткнуться з численними проблемами. Зів'яле листя може бути очевидною ознакою того, що вашим помідорам потрібно більше води, але є й інші тонкі ознаки.

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