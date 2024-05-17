Якщо ви хочете знати, чому ваші помідори відстають у зростанні, продовжуйте читати далі, щоб дізнатися можливі причини, чому ваші рослини короткі та слабкі.
Тож чому помідори повільно ростуть і як вирішити проблему?
Холодні температури.
Таким чином, посадка помідорів на початку року не обов'язково призведе до більш раннього врожаю. Щоб уникнути холодного стресу у рослин, зачекайте, поки нічна температура не підніметься вище за 10 градусів тепла.
Раптові зміни температури.
Якщо ви відчуєте раптове похолодання або ранню спеку, ваші помідори можуть сповільнитися у зростанні наступного тижня. Щойно температура стабілізується, рослини відновлять нормальне зростання.
Нестача поживних речовин.
Помідори є важкими кормовими рослинами, і для їх зростання потрібна велика кількість поживних речовин. Для нормального розвитку їм потрібно багато азоту, фосфору та калію, а також менші дози вторинних поживних речовин та мікроелементів.
Недостатньо світла.
Рослини помідорів вимагають повного сонця - немає жодного способу обійти це.
Недостатньо води.
Як і всі рослини, помідори потребують води, щоб залишатися здоровими. Якщо вони не зможуть отримати доступ до необхідної води, вони зіткнуться з численними проблемами. Зів'яле листя може бути очевидною ознакою того, що вашим помідорам потрібно більше води, але є й інші тонкі ознаки.
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