Если вы хотите знать, почему ваши помидоры отстают в росте, продолжайте читать дальше, чтобы узнать возможные причины, почему ваши растения короткие и слабые.

Итак, почему помидоры медленно растут и как решить проблему?

Холодные температуры.

Таким образом, посадка помидоров в начале года не обязательно приведет к более раннему урожаю. Чтобы избежать холодного стресса у растений, подождите, пока ночная температура не поднимется выше 10 градусов тепла.

Внезапные изменения температуры.

Если вы почувствуете внезапное похолодание или раннюю жару , ваши помидоры могут замедлиться в росте на предстоящей неделе. Как только температура стабилизируется, растения возобновят нормальный рост.

Недостаток питательных веществ.

Помидоры являются тяжелыми кормовыми растениями, и для их роста требуется большое количество питательных веществ. Для нормального развития им требуется много азота, фосфора и калия, а также меньшие дозы вторичных питательных веществ и микроэлементов.

Недостаточно света.

Растения помидоров требуют полного солнца - нет никакого способа обойти это.

Недостаточно воды.

Как и все растения, помидоры нуждаются в воде, чтобы оставаться здоровыми. Если они не смогут получить доступ к необходимой им воде, они столкнутся с многочисленными проблемами. Увядшие листья могут быть очевидным признаком того, что вашим помидорам нужно больше воды, но есть и другие тонкие признаки.

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