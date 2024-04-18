Нужно знать, на что обращать внимание перед посадкой томатов, а также о том, как лучше всего за ними ухаживать, чтобы в этом сезоне получить хороший урожай на всю семью.

Перед тем как приступить к посеву томатов, важно проверить качество семян. Один из простых и эффективных способов - проверить их на плавучесть в 3% соляном растворе. Для этого семена помещают в такой раствор на 10 минут. После этого плавающие семена удаляются, так как их всхожесть, скорее всего, низкая, а те, что остались на дне, промываются и просушиваются.

Также семена можно поместить на влажную ткань или бумажное полотно на 12-24 часа перед посевом.

Семена томатов пригодны к посадке до четырех лет, но с течением времени это значение может снизиться, поэтому проверка семян перед посевом необходима.

Для выращивания рассады важно подготовить плодородный грунт. Рекомендуется использовать специальные субстраты для рассады, содержащие оптимальный набор питательных веществ и обработанные от вредителей. Для самостоятельной подготовки грунта можно смешать дерновую и перегнойную почвы в равных частях, добавив торф или опилки для улучшения структуры грунта.

Для выращивания рассады томатов удобны торфяные таблетки диаметром 33-36 мм, позволяющие вырастить крепкую рассаду без пикировки. При посеве семян томатов в торфяную таблетку используйте 2-3 семени, чтобы обеспечить лучшую всхожесть. После появления ростков с таблеткой пересадите их в горшок для рассады или ящик, продолжая выращивать до момента посадки в грунт.

Семена томатов высевают на рассаду за 45-65 дней до высадки в открытый грунт, учитывая срок созревания сорта. Также учитывайте время появления всходов (7-10 дней) и период на восстановление сеянцев после пикировки (до 10 дней). Обеспечивайте оптимальные условия для роста и развития рассады, такие как температура, свет и влажность.

Рассаду томатов следует выращивать при температуре около 20-25 °C и обеспечить хорошее освещение, например, используя фитолампы.

Пикировка: После появления двух настоящих листочков рассаду следует пикировать, пересаживая ее в отдельные горшки с питательным грунтом.

Закаливание: За 10-14 дней до высадки в открытый грунт, рассаду томатов следует закалять, постепенно уменьшая температуру и увеличивая время, проведенное на свежем воздухе.

После появления всходов семена томатов требуют 12-16 часов света в день. Рассаду необходимо закалять за 10-14 дней до высадки в почву, снижая температуру до 14-16 °C. Не забывайте о том, что растения любят в этот период воду, их нужно поливать в одно и тоже время для хорошего будущего урожая.

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