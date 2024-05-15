Своїми секретами і порадами щодо вирощування салату вирішила поділитися досвідчена господиня і блогерка «Olesya_sad».
Перше, що необхідно пам’ятати – салат не любить кислого грунту.
«Тому беру субстрат з відповідним рівнем РН. Сію розсадним методом в касети і обов’язково професійне насіння. Не заглиблюю насінинки…», - розповіла пані Олеся.
Як виростити салат без хімії.
За словами господині, з моменту посіву і до повних всходів вона змочує поверхню з оприскувача, щоб вони не пересихали.
«При 2-4 справжніх листочках вже висаджую салат на грядки в теплицю. Можна в парник, або вже як тепло у відкритий грунт. Перед цим добавляю з відро або трохи менше, в мене все на «око» перегною або грибного компосту. Найчастіше компост не перекопую, а мульчую салат. Проливаю, і коли земля чуть підсохне засипаю іі попелом. В ньому пропадуть навіть найменші слимаки і не будуть їсти салат», - розповіла блогерка.
Пані Олеся також підкреслила, що найголовніше – це полив салата. За її словами, полив повинен бути гарним – «без води салат рости гарним не буде».
Як виростити салат без хімії.
«І на весні і восени салат буде по масі більший, ніж влітку. Коли сильно жарко- йому не комфортно», - поділилася ще одним секретом садівниця.
Також пані Олеся розповіла, що свій салат вона посіяла в середині березня.
Зазначимо, що салат можна висівати з початку весни і до осені. На дозрівання салату необхідно 63-68 днів.
Також фахівці радять сіяти насіння салату рідко - при великій загущеності він росте дуже повільно.
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