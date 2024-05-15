Хрустящий, вкусный, сочный салат без химии – цель каждой хозяйки, которая выращивает это растение на своем участке или подоконнике.

Своими секретами и советами по выращиванию салата решила поделиться опытная хозяйка и блоггер «Olesya_sad».

Первое, что необходимо помнить – салат не любит кислую почву.

«Поэтому беру субстрат с соответствующим уровнем РН. Сею рассадным методом в кассеты и обязательно профессиональные семена. Не углубляю семена…», - рассказала Олеся.

Как вырастить салат без химии.

По словам хозяйки, с момента посева и до полных всходов она смачивает поверхность из опрыскивателя, чтобы они не пересыхали.

«При 2-4 настоящих листочках уже высаживаю салат на грядки в теплицу. Можно в парник, или уже как тепло в открытый грунт. Перед этим добавляю с ведро или поменьше, у меня все на «глаз» перегноя или грибного компоста. Чаще компост не перекапываю, а мульчую салат. Проливаю, и когда земля чуть подсохнет засыпаю ее пеплом. В нем пропадут даже самые маленькие улитки и не будут есть салат», - рассказала блогера.

Пани Олеся также подчеркнула, что самое главное – это полив салата. По ее словам, полив должен быть хорошим – «без воды салат расти хорошим не будет».

Как вырастить салат без химии.

«И весной и осенью салат будет по массе больше, чем летом. Когда сильно жарко – ему не комфортно», – поделилась еще одним секретом садовница.

Также Олеся рассказала, что свой салат она посеяла в середине марта.

Отметим, что салат можно высевать с начала весны и до осени. На созревание салата нужно 63-68 дней.

Также специалисты советуют сеять семена салата редко – при большой загущенности он растет очень медленно.

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