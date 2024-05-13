Листя салату універсальні на кухні, Ви можете подавати їх як гарнір або основну страву і робити їх за своїм бажанням корисними або шкідливими.

Салатне листя в горщику - відмінний спосіб почати займатися садівництвом, але навіть якщо ви досвідчений садівник, посадити в будинку ще кілька рослин не зашкодить.

Вирощування салату в приміщенні - чудовий спосіб зберегти свіжі продукти навіть не в сезон і без власного городу, дозволяючи вам відпочити від продуктового магазину або продуктів, які ви зберегли на початку року.

Виберіть середовище вирощування. Салат найкраще росте на супіщаному ґрунті, тому шукайте щось, що добре дренує, зберігаючи при цьому вологу. Коріння салату маленьке, і їм потрібний ґрунт, який важко ущільнюється.

Вибір більш грубого ґрунту або додавання до нього компосту для листя салату повинно достатньо запобігти ущільненню.

Наявність більшої кількості сонячних променів у приміщенні матиме вирішальне значення для успіху салату. Якщо ви хочете зосередитися на зелені, виростити її на підвіконні не складе труднощів, оскільки багато видів зелені добре почуваються в півтіні.

Підвіконня ідеально підходять для внутрішнього садівництва та вирощування листя салату в горщиках, оскільки пропускають більше сонячного світла.

Обов'язково вносьте добрива для рослин салату. За ґрунтом буде легше доглядати, оскільки ви можете додати в лійку рідке добриво і вносити його при поливі рослин.

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