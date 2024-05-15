У нових телефонах Android та iPhone реалізовано безліч нових функцій конфіденційності, включаючи індикатор зеленої точки, який користувачі час від часу бачитимуть під час використання свого телефону.

Оновлений Android привів до ряду покращень, орієнтованих на конфіденційність, включаючи можливість повністю відключити мікрофон, камеру або GPS-датчик телефону одним дотиком.

В Android також додали індикатор, який дозволяє користувачам дізнатися, коли програма використовує камеру або мікрофон телефону.

Індикатор відображається у вигляді крихітної зеленої точки у верхньому правому куті дисплея і активується на телефоні, коли програма звертається до камери або мікрофона, або на передньому, або на задньому плані.

Коли індикатор телефону з'являється вперше, він показує або піктограму камери, або піктограму мікрофона залежно від того, до якого обладнання здійснюється доступ.

Однак цей значок тимчасово з'являється, а потім перетворюється на крихітну зелену точку в телефоні, яка залишається видимою, поки використовується камера або мікрофон.

Зелена точка з'являється на вашому телефоні iPhone щоразу, коли програма використовує камери вашого iPhone. Це також може означати, що програма одночасно використовує вашу камеру та мікрофон.

Зелена точка не розрізняє програму, яка використовує камеру для фотографій або відео, але якщо програма використовує її для запису відео, припустимо, що мікрофон також активований.

Помаранчева точка на телефоні буде з'являтися у верхній частині екрана вашого iPhone щоразу, коли ваш мікрофон використовується для запису звуку. Ви часто побачите це при використанні чогось на зразок програми «Диктофонні нотатки», під час здійснення дзвінків або при використанні функції диктування тексту, щоб записати щось за допомогою голосу.

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