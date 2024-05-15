В новых телефонах Android и iPhone реализовано множество новых функций конфиденциальности, включая индикатор зеленой точки, который пользователи время от времени будут видеть при использовании своего телефона.

Обновленный Android привел к ряду улучшений, ориентированных на конфиденциальность, включая возможность полностью отключить микрофон, камеру или GPS-датчик телефона одним касанием.

В Android также добавили индикатор, который позволяет пользователям узнать, когда приложение использует камеру или микрофон телефона.

Индикатор отображается в виде крошечной зеленой точки в правом верхнем углу дисплея и активируется на телефоне, когда приложение обращается к камере или микрофону, либо на переднем, либо на заднем плане.

Когда индикатор на телефоне появляется впервые, он показывает либо значок камеры, либо значок микрофона в зависимости от того, к какому оборудованию осуществляется доступ.

Однако этот значок временно появляется, а затем превращается в крошечную зеленую точку в телефоне, которая остается видимой, пока используется камера или микрофон.

Зеленая точка появляется на вашем телефоне iPhone всякий раз, когда приложение использует камеры вашего iPhone. Это также может означать, что приложение одновременно использует вашу камеру и микрофон.

Зеленая точка не различает приложение, использующее вашу камеру для фотографий или видео, но если приложение использует ее для записи видео, предположим, что микрофон также активирован.

Оранжевая точка на телефоне будет появляться в верхней части экрана вашего iPhone каждый раз, когда ваш микрофон используется для записи звука. Вы часто увидите это при использовании чего-то вроде приложения «Диктофонные заметки», при совершении звонков или при использовании функции диктовки текста, чтобы записать что-то с помощью голоса.

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