Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін неминуче, не дивлячись на те, що продукти дешевіли останнім часом.

У квітні 2024 року стабілізація інфляції цін на річній основі припинилася. За прогнозами Національного банку України, у наступні місяці можливе невелике збільшення темпів зростання споживчих цін. Про це повідомили у НБУ.

За даними Нацбанку, інфляція у квітні залишилась на рівні 3,2%, такому ж, як і в попередньому місяці. Однак ціни на сільськогосподарську сировину продемонстрували значне зниження, зокрема, на 6,5% у річному вимірі.

Особливо впали ціни на яйця, що відбулося через збільшення виробництва та переорієнтацію виробників на внутрішній ринок через блокування західних кордонів. Цукор, борошно та крупи також подешевшали завдяки великим урожаям минулого року та обмеженим можливостям експорту через блокаду кордонів.

Ранній старт продажу тепличних овочів за конкурентоспроможними цінами, підсиленний теплою погодою та імпортом з Туреччини, зумовив подальше зниження вартості помідорів та огірків. Ціни на деякі овочі, зокрема складові борщового набору, також знизилися через збільшення обсягів їх продажу зі складів. Це, ймовірно, стримало зростання цін на яблука.

Проте, вартість картоплі та буряків залишалась високою через обмежену пропозицію якісних продуктів, а ціни на деякі види фруктів залишились високими через складнощі з імпортом, пов'язані з блокадою кордонів, як зазначено у звіті НБУ.

Пригнічення цін на більшість видів м'яса продовжувалося, зниження цін на свинину було обумовлено зменшенням витрат на корми для бізнесу. Водночас, ціни на молоко зросли трохи швидше завдяки збільшенню експорту молочної продукції.

НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції.

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