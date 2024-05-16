Пошкодження iPhone водою - поширена проблема і коли це відбувається, найчастіше люди задаються питанням, яким саме має бути їхній наступний крок

Залежно від того, яка у вас модель iPhone, скільки води чи рідини в нього потрапило, а також від ступеня впливу, існують різні способи порятунку смартфона.

Якщо ваш iPhone знаходиться в чохлі, можливо вода потрапила в нього, коли ви його впустили. Зніміть чохол та інші аксесуари зі смартфона, включаючи захисну плівку для екрана.

Якщо ви зіткнулися з майже неминучою зустріччю з водою, один із способів відремонтувати пошкоджений водою iPhone - це підняти його і струсити.

Це дозволить позбутися води на поверхні та портах. Тепер, щоб переконатися, що всередині порту блискавки (порту зарядки), динаміків та мікрофона не залишилося рідини, тримайте пристрій роз'ємом блискавки вниз.

Якщо на вашому смартфоні є чохол, зніміть його та ретельно протріть iPhone м'якою сухою тканиною.

Не використовуйте вентилятор або обігрівач для сушіння iPhone зовні, оскільки це може пошкодити багато його чутливих компонентів смартфона.

Вимкніть свій iPhone. Як ми вже згадували спочатку, чи варто вам вимкнути смартфон iPhone або залишити його як є - це дилема, яка виникає перед вами в той момент, коли ви кидаєте телефон у воду.

Вийміть SIM-картку зі смартфона.

Після того, як ви висушили і вимкнули смартфон, наступне, що вам потрібно зробити, це вийняти SIM-карту разом із лотком для SIM-картки. Потім висушіть обидва і перевірте, чи не потрапила вода в слот для SIM-картки.

Висушіть мокрий iPhone за допомогою силікагелю чи рису.

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