Определение подлинности телефонов iPhone имеет решающее значение, особенно учитывая распространенность контрафактной продукции Apple.
Специалисты назвали несколько способов, которые помогут вам проверить оригинальность iPhone.
Проверка внешнего вида:
Найдите логотип Apple на устройстве.
Изучите серийный номер, который должен представлять собой уникальную комбинацию цифр и букв, найденную на коробке. Проверьте этот номер на сайте Apple.
Оцените качество сборки на предмет безупречности, без зазоров, трещин и дефектов.
Убедитесь, что слот SIM-карты предназначен для нано-SIM.
Убедитесь, что цвет телефона соответствует характеристикам производителя.
Проверьте экран на высокое разрешение и яркие цвета, так как низкое разрешение и тусклость могут указывать на подделку.
На оригинальные iPhone предоставляется гарантия.
Проверка IMEI:
Откройте «Настройки», перейдите в «Основные», затем выберите «Об устройстве», чтобы найти номер IMEI.
Посетите веб-сайт Apple и перейдите в раздел «Проверка статуса поддержки и гарантии».
Введите номер IMEI и нажмите «Продолжить», чтобы проверить информацию о вашем телефоне.
Проверка коробки:
Настоящая упаковка Apple обычно представляет собой плотную жесткую матовую коробку белоснежного цвета.
Убедитесь, что на ней нет следов повреждений или предыдущего использования.
Также на коробке должна быть указана модель, мощность и серийный номер.
Попытка открыть внешнюю пленку должна привести к видимым повреждениям, если коробка подлинная.
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