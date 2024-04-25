Всегда сверяйте серийные номера и выполняйте дополнительные проверки, чтобы убедиться в оригинальности iPhone.

Определение подлинности телефонов iPhone имеет решающее значение, особенно учитывая распространенность контрафактной продукции Apple.

Специалисты назвали несколько способов, которые помогут вам проверить оригинальность iPhone.

Проверка внешнего вида:

Найдите логотип Apple на устройстве.

Изучите серийный номер, который должен представлять собой уникальную комбинацию цифр и букв, найденную на коробке. Проверьте этот номер на сайте Apple.

Оцените качество сборки на предмет безупречности, без зазоров, трещин и дефектов.

Убедитесь, что слот SIM-карты предназначен для нано-SIM.

Убедитесь, что цвет телефона соответствует характеристикам производителя.

Проверьте экран на высокое разрешение и яркие цвета, так как низкое разрешение и тусклость могут указывать на подделку.

На оригинальные iPhone предоставляется гарантия.

Проверка IMEI:

Откройте «Настройки», перейдите в «Основные», затем выберите «Об устройстве», чтобы найти номер IMEI.

Посетите веб-сайт Apple и перейдите в раздел «Проверка статуса поддержки и гарантии».

Введите номер IMEI и нажмите «Продолжить», чтобы проверить информацию о вашем телефоне.

Проверка коробки:

Настоящая упаковка Apple обычно представляет собой плотную жесткую матовую коробку белоснежного цвета.

Убедитесь, что на ней нет следов повреждений или предыдущего использования.

Также на коробке должна быть указана модель, мощность и серийный номер.

Попытка открыть внешнюю пленку должна привести к видимым повреждениям, если коробка подлинная.

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