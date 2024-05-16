Повреждение iPhone водой — распространенная проблема и когда это происходит, чаще всего люди задаются вопросом, каким именно должен быть их следующий шаг

В зависимости от того, какая у вас модель iPhone, сколько воды или жидкости в него попало, а также от степени воздействия, существуют разные способы спасения смартфона.

Если ваш iPhone находится в чехле, возможно, вода попала в него, когда вы его уронили. Снимите чехол и все другие аксессуары с смартфона, включая защитную пленку для экрана.

Если вы столкнулись с почти неизбежной встречей с водой, один из способов починить поврежденный водой iPhone — это поднять его и встряхнуть.

Это позволит избавиться от воды на поверхности и портах. Теперь, чтобы убедиться, что внутри порта молнии (порта зарядки), динамиков и микрофона не осталось жидкости, держите устройство разъемом молнии вниз.

Если на вашем смартфоне есть чехол, снимите его и тщательно протрите iPhone мягкой сухой тканью.

Не используйте вентилятор или обогреватель для сушки iPhone снаружи, так как это может повредить многие его чувствительные компоненты смартфона.

Выключите свой iPhone. Как мы уже упоминали изначально, следует ли вам выключить смартфон iPhone или оставить его как есть — это дилемма, которая возникает перед вами в тот момент, когда вы роняете телефон в воду.

Извлеките SIM-карту из смартфона.

После того, как вы высушили и выключили смартфон , следующее, что вам нужно сделать, это извлечь SIM-карту вместе с лотком для SIM-карты. Затем тщательно высушите оба и проверьте, не попала ли вода в слот для SIM-карты.

Высушите мокрый iPhone с помощью силикагеля или риса.

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