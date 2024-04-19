Подготовка автомобиля к лету возможна и без СТО, если приложить соответствующие усилия и внимание к деталям.

Профессиональные автомобилисты знают, что подготовка автомобиля к летнему сезону – это не просто замена шин, это процесс, который может потребовать некоторого времени и усилий.

Переход на летние шины имеет решающее значение, когда среднесуточная температура превышает +7 градусов. Желательно иметь два комплекта колес и шин, чтобы уменьшить износ.

Обязательно удалите из багажника зимние аксессуары, такие как лопаты и колесные цепи. Заменить резиновые коврики на текстильные в салоне.

Также проверьте работу кондиционера перед началом жаркого сезона. Проведите диагностику и при необходимости долейте его. Замените салонный фильтр, чтобы обеспечить циркуляцию чистого воздуха.

Перед летом проведите диагностику системы охлаждения, чтобы выдержать повышенную нагрузку на двигатель. Промойте радиатор охлаждения, проверьте уровень охлаждающей жидкости и осмотрите систему на предмет утечек.

Проведите визуальный осмотр тормозных дисков, колодок и магистралей. Проверьте состояние тормозной жидкости, которую обычно приходится менять каждые два года из-за впитывания влаги.

Кроме этого, проверьте уровень электролита в аккумуляторе. При необходимости добавьте дистиллированную воду, поскольку колебания температуры могут повлиять на работу аккумулятора.

Удалите конденсат из топливного бака, особенно из металлических, добавив топливо (E95) и промыв систему. Рассмотрите возможность замены топливного фильтра из-за повышенной растворимости спиртового топлива.

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