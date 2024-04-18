Фахівці поділилися лайфхаками, як завести машину, якщо у вас в дорозі розрядився акумулятор і немає можливості скористатися іншими водіями.

Особливо якщо акумулятор сів у глушині, навколо немає інших машин, і ви стрибаєте на сидіння водія, щоб завести машину, і нічого - ні світла, ні радіо - повний, великий, жирний нуль.

Ваша батарея розряджена, і пройде годинник, а можливо і дні, перш ніж хтось зможе прийти і допомогти вам.

У подібних випадках корисно знати, як завести машину без з'єднувальних кабелів або без іншої машини, яка може вам допомогти.

Як завести машину, якщо розрядився акумулятор?

Якщо ваша батарея, як і раніше, світить на панелі приладів, але не заводить двигун, є велика ймовірність, що запуск з штовханням (також званий запуском з ходу) може просто запустити двигун машини.

Як завжди, дуже важливо бути впевненим, що ви знаходитесь в безпеці, намагаючись це зробити, і завжди простіше, якщо з вами буде друг, який допоможе вам – до того ж він може зробити більшу частину роботи!

Перш ніж почати, вам потрібно переконатися, що ваша машина знаходиться або на рівній ділянці дороги, або, що краще, на невеликому ухилі. Ось що вам потрібно буде зробити:

Застрибніть у свою машину і переконайтеся, що ваше ручне гальмо увімкнено.

Увімкніть запалювання.

Натисніть на зчеплення і переключіть машину на 2-у передачу (1-у передачу не рекомендується використовувати, оскільки це може призвести до різкого ривка автомобіля під час рушання з місця).

Поставте ногу на ножне гальмо і відпустіть ручне гальмо.

Повільно приберіть ногу з гальма, доки ваші друзі почнуть штовхати машину.

Як тільки ви досягнете швидкості 8-10 км/год, відпустіть зчеплення і, сподіваюся, ваш двигун запуститься!

Примітка. Якщо це не спрацювало, можливо, ви їхали недостатньо швидко, щоб машина завелася, тому спробуйте трохи збільшити швидкість.

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