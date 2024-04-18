Специалисты поделились лайфхаками, как завести машину, если у вас в дороге разрядился аккумулятор и нет возможности возпользоваться помощью других водителей.

Особенно если аккумулятор сел в глуши, вокруг нет других машин, и вы прыгаете на водительское сиденье, чтобы завести машину, и ничего - ни света, ни радио — полный, большой, жирный ноль.

Ваша батарея разряжена, и пройдут часы, а возможно и дни, прежде чем кто-нибудь сможет прийти и помочь вам.

В подобных случаях полезно знать, как завести машину без соединительных кабелей или без наличия другой машины, которая может вам помочь.

Как завести машину, если разрядился аккумулятор?

Если ваша батарея по-прежнему светит на приборной панели, но не заводит двигатель, есть большая вероятность, что запуск с толканием (также называемый запуском с ходу) может просто запустить двигатель машины.

Как всегда, очень важно быть уверенным, что вы находитесь в безопасности, пытаясь это сделать, и всегда проще, если с вами будет друг, который поможет вам – к тому же он может сделать большую часть работы!

Прежде чем начать, вам нужно убедиться, что ваша машина находится либо на ровном участке дороги, либо, что еще лучше, на небольшом уклоне. Вот что вам нужно будет сделать:

Запрыгните в свою машину и убедитесь, что ваш ручной тормоз включен.

Включите зажигание.

Нажмите на сцепление и переключите машину на 2-ю передачу (1-ю передачу не рекомендуется использовать, так как это может привести к резкому рывку автомобиля при трогании с места).

Поставьте ногу на ножной тормоз и отпустите ручной тормоз.

Медленно уберите ногу с тормоза, пока ваши друзья начнут толкать машину.

Как только вы достигнете скорости 8-10 км/ч, отпустите сцепление, и, надеюсь, ваш двигатель запустится!

Примечание. Если это не сработало, возможно, вы ехали недостаточно быстро, чтобы машина завелась, поэтому попробуйте немного увеличить скорость.

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