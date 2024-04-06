Эксперты изучили данные, чтобы выявить продаваемые сегодня модели, которые теряют наибольший процент своей стоимости за первые три года владения.

Обесценивание автомобиля – это не самые плохие новости, связанные с машиной.

Однако, если вы покупаете подержанную машину и делаете тщательный выбор, эта информация может помочь вам.

Просто имейте в виду, что автомобиль, который изначально сильно теряет в цене, скорее всего, продолжит обесцениваться быстрее, чем конкуренты.

DS 3 E-Tense - моделью, которая теряет наибольший процент своей стоимости после трех лет владения, является DS 3 E-Tense, небольшой электрический внедорожник, среди ключевых конкурентов которого есть Hyundai Kona Electric, Kia Niro EV и MG ZS EV.

Maserati Ghibli. Возможно, вы не удивитесь, увидев в этом списке высокопроизводительный автомобиль с двигателем V6 , но масштаб обесценивания Ghibli за три года заслуживает внимания.

Opel Corsa Electric. Обычный Vauxhall Corsa — один из самых продаваемых новых автомобилей, и эта чисто электрическая версия предлагает многие из тех же преимуществ, что и этот автомобиль, а именно: выгодную цену и множество стандартных комплектаций за ваши деньги.

Nissan Leaf. Оригинальный Nissan Leaf был одним из первых небольших электромобилей, продававшихся в больших количествах, и новейшая версия усовершенствовала эту формулу.

Также в список попал Vauxhall Mokka Electric и Maserati Quattroporte.

Читайте также:

Как подготовить автомобиль к весне и лету, чтобы не пришлось вызывать эвакуатор

Как правильно ездить на "механике", чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт автомобиля

Их расходу топлива завидуют все: названы самые экономичные автомобили