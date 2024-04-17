Незалежно від того, чи їдете ви на власному авто або на орендованому, є кілька хитрощів, які можуть вам допомогти, багато в чому це здоровий глузд.

Щоб зменшити витрати палива в авто, перш ніж сісти в машину, перевірте, куди ви прямуєте, та виберіть найкращий маршрут.

Коли ви знайдете найкращий маршрут, також перевірте ситуацію з паркуванням у тому місці, куди ви прямуєте.

Багато водіїв дістаються місця призначення, а потім їздять колами, намагаючись знайти місце для паркування. Це дратує, викликає стрес і потребує додаткового ресурсу. Цього можна було уникнути, виявивши певну передбачливість.

Виберіть відповідну марку автомобіля. Деякі автомобілі просто економічніші, ніж інші. Перевірте факти перед покупкою чи орендою. Загалом автомобілі меншого розміру економлять паливо. Якщо ви орендуєте, обговоріть із прокатною компанією, яку модель вибрати. Вони знатимуть усі факти.

Скоротіть час у дорозі. Намагайтеся робити короткі поїздки пішки або велосипедом.

Обслуговування. Технічне обслуговування авто має важливе значення. Підтримка рівня масла на потрібному рівні та заміна фільтрів допоможуть усьому працювати безперебійно та знизять витрати на паливо.

Тримайте бак наполовину. Намагайтеся тримати бак наполовину, щоб у вас було більше вибору, коли і де зупинитися для заправки авто.

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